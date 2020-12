Ein junger Mann ist am Mittwoch (09. Dezember 2020) gegen 13.35 Uhr in Bad Kissingen in der Kasernenstraße mit seinem Seat gefahren. Ein nachfolgender Audi-Fahrer fuhr dem Seat sehr dicht auf und drängelte. Der Seat-Fahrer sah sich genötigt, deshalb schneller zu fahren. Dann überholte der Audi-Fahrer ihn plötzlich und zeigte dem jungen Seat-Fahrer den Mittelfinger.

Damit aber nicht genug: Die beiden Fahrer begegneten sich kurze Zeit später in einem Supermarkt in der Steubenstraße erneut - dort kam es laut Polizei dann zum "Showdown". Der Audi-Fahrer begann zu pöbeln und den jungen Seat-Fahrer zu belästigen, sodass eine Mitarbeiterin eingreifen und den Pöbler aus dem Markt verweisen musste.

Nun werden Ermittlungen wegen Beleidigung geführt und Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971 / 7149-0 zu melden.