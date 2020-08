Luna-Yoga und Sternenmeditation

Einen "Lunarer Abend" mit Picknickverpflegung veranstaltet die Allianz Kissinger Bogen am Freitag, 14. August, in Stralsbach. Treffpunkt ist um 19 Uhr am "Haus für Bewusstsein" in der Von-Henneberg-Straße 4 in Stralsbach. Der Abend beginnt mit Luna-Yoga. Weiter geht es zur Hermannshöhe, um sich dort mit einem Picknick zu stärken. Anschließend findet eine Sternenmeditation statt. Bei starkem Regen findet die Verantaltung nicht statt. Eigene Matten oder Decken bringen die Teilnehmer selbst mit. Anmeldungen bis 12. August: Laura Hundhammer, Tel.: 09734/910 124, E-Mail: Laura.Hundhammer@Markt-Burkardorth.de. sek