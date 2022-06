Ein Krieg in Europa schien lange Zeit ein sehr unwahrscheinliches Ereignis zu sein. "Spätestens mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Februar wurde uns drastisch vor Augen geführt, dass Demokratien nur stabil sein können, wenn sie nach innen gefestigt und nach außen wehrhaft sind", sagt Michael Rendl, Präsident des Lions Clubs. Bereits am 3. März diskutierten Mitglieder des Lions Clubs Bad Kissingen unter dem Eindruck des Krieges und der daraus erwachsenen humanitären Katastrophe, welche Hilfe man organisieren kann.

Im Rahmen einer ersten Schnellhilfe habe Lions International 3000 Euro zur Verfügung gestellt. Dabei nutzte man das bestehende Netzwerk von Lions International in der Ukraine, speziell zum Lions Club in Kiew. Das sollte aber nur ein erster Schritt sein, dem weitere folgten. "Wir waren uns im Club einig, selbst an einem eigenen Netzwerk zu arbeiten, um weitere Unterstützungsleistungen zielgerichtet auf den Weg zu bringen", so Rendl.

Lionsmitglied Dr. med. Oliver Hönig ist Facharzt für Anästhesiologie und Oberarzt am Rhönklinikum in Bad Neustadt. Zwei seiner Kollegen aus der Anästhesieabteilung des Rhön-Klinikums, Volodymr Marchuk und Pavlo Kuzmenko stammen aus der Ukraine. Sie hatten bereits in den ersten Tagen des Krieges den Kontakt in die Heimat intensiviert und erste Hilfslieferungen organisiert.

Bericht über die Lage vor Ort

Beide Ärzte, die selbst Familie in der Ukraine haben, folgten einer Einladung des Lions-Clubs. Die Mitglieder wurden dabei aus erster Hand über die Verhältnisse für die Bevölkerung in der Ukraine unterrichtet und darüber informiert, welche Hilfen an den Krankenhäusern benötigt werden. Nicht nur die Behandlung der Kriegsverletzten, sondern auch die normale Grundversorgung der Menschen mit medizinischen Leistungen in den Krankenhäusern wird immer schwieriger.

Die beiden haben ein gut funktionierendes Netzwerk zu einigen Ärzten in der Ukraine geschaffen, dem es gelungen ist, dringend benötigte Medikamente und Medizinprodukte in die Ukraine zu liefern. Das, was gebraucht wird, wird zielgenau und ohne Verluste vor Ort gebracht, da unmittelbar zwischen den Experten kommuniziert wird. Die Ärzte übergaben Rendl eine Liste der benötigten Medikamente und Medizinprodukte. Inzwischen hat der Lions Club zwei Hilfstransporte in die Ukraine unterstützt.

Die erste Lieferung ging am 11. April an das Krankenhaus in Saporischschja, eine Stadt in der Südukraine mit 760.000 Einwohnern und wichtiger Verkehrsknotenpunkt und Industriezentrum. Da Seewege verschlossen sind, ist die Belieferung mit Arzneimitteln mittlerweile schwierig.

Die zweite Lieferung ging am 9. Mai an das Krankenhaus in Charkiw, mit 1,5 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt. Geliefert wurden flüssige Arzneimittel, Antibiotika, Spül-, Infusions- und Desinfektionslösungen sowie Notfallpräparate mit einem Warenwert von über 50.000 Euro. Sobald wieder ausreichend Spendengelder vorhanden sind, ist ein weiterer Hilfstransport in Abstimmung mit den Ärzten geplant.