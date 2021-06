Eine ganz besondere Veranstaltung bieten "Seitenweise. Die Buchhandlung." und die Bayerische Staatsbad Bad Kissingen GmbH am Samstag, 17. Juli, an: Um 13.30 Uhr findet eine musikalische Lese-Veranstaltung mit Andreas Hüging im Kissinger Kurgarten statt. Dabei werden kleine und große Gäste auf die Reise von Roki mitgenommen, der in seinen Ferien an die Nordsee fährt.

Familien mit Lust auf einen unterhaltsamen Nachmittag können ab Donnerstag, 1. Juli, Einlassbändchen bei "seitenweise. Die Buchhandlung." erwerben.

Ein Freund mit Herz und Schraube

Nachdem Andreas Hüging bereits 2019 mit dem ersten Abenteuer von Roki zu Gast in Bad Kissingen war, präsentiert er nun das neueste Abenteuer des Roboterkindes "Roki - Ferien mit Schatzschlamassel" in dieser musikalischen Lesung zum Mitmachen mit viel Live-Musik. In der Geschichte macht Roki, der Freund mit Herz und Schraube, Ferien an der Nordsee. Paul, Roki und Valerie freuen sich ein Loch in den Bauch: Adam nimmt sie alle mit an die Nordsee, wo er eine frühere Erfindung reparieren soll, den Tauchroboter Luise.

Der Zelturlaub am Meer wird ein Riesenspaß, denn an Strand und Campingplatz ist jede Menge los. Doch so richtig spannend wird es, als Roki seine "Schwester" Luise kennenlernt, denn sie soll einen echten Schatz aus einem gesunkenen Wrack bergen. Claudia Bollenbacher, Inhaberin von "seitenweise. Die Buchhandlung." ist überzeugt: "Diese Veranstaltung ist als kleine Entspannung nach einem Jahr mit Homeschooling und vielen Entbehrungen für Familien mit Kindern bis zu zehn Jahren genau das Richtige."

Auch Bruno Heynen, Leiter der Veranstaltungsabteilung der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH, stimmt zu: "Roki - Ferien mit Schatz-Schlamassel" ist eine unterhaltsame Veranstaltung, bei der die ganze Familie Spaß und eine schöne Zeit bei uns im traumhaften Ambiente verbringen kann. Wir freuen uns auf die kleinen und großen Gäste."

Einnahmen als Spenden für die Tafel

Ab Donnerstag, 1. Juli, können Einlassbändchen für Familienbänke für vier Euro bei "seitenweise. Die Buchhandlung.", Ludwigstraße 21 in Bad Kissingen erworben werden. Eine Bank bietet Platz für zwei Erwachsenen mit bis zu drei Kindern. Die Einnahmen der Veranstaltung gehen als Sachspende an die Tafel Bad Kissingen e.V. für bedürftige Kinder.

Andreas Hüging arbeitete als Musiker, Texter und Komponist in Hamburg, veröffentlichte zahlreiche CDs und tourte mit verschiedenen Bands durch Europa und die USA. Seit 2013 schreibt er Kinder- und Jugendbücher, am liebsten in Berlin oder Budapest. Bühnenerfahrung, Musik und Literatur - bei seinen musikalischen Lesungen bringt Andreas Hüging alle Talente auf einmal zum Einsatz und begeistert mit einer mitreißenden Performance.red