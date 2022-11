Am Samstag, 5. November, ist Michael Altinger der "Lichtblick", der dieser Welt noch einmal eine Chance gibt, wie es in einer Pressemeldung der Bayerischen Staatsbad GmbH heißt. Im Rahmen des Kissinger Kabarettherbsts präsentiert er den letzten Teil seiner Trilogie über den fiktiven Ort Strunzenöd und versprüht dabei ab 19.30 Uhr Witz und Charme im Kurtheater.

Das Publikum erwarten nicht nur ein humorvolles Programm und kurzweilige Stunden, sondern auch Altingers Versuch, diese eine Welt - Strunzenöd - zu retten. Gäste, die den Kabarettisten bei einem seiner Auftritte auf den bayerischen Bühnen oder im Fernsehen gesehen haben, wissen es und seine Kabarettpreise beweisen es: Michael Altinger erheitert sein Publikum und sorgt mit seinen Darbietungen für amüsante Stunden. Auch mit seinem Programm "Lichtblick" wird es urkomisch: Altingers Geschichten über Strunzenöd bringen das Publikum zum Schmunzeln.

Der finale Showdown

Bei Michael Altingers drittem Kabarettprogramm "Lichtblick" kommt es zum finalen Showdown - sogar mit Happy End. Die Frage, wen das glückliche Ende erwartet, lässt der Kabarettist vorerst offen. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass "die Guten" den wohlverdienten Sieg einholen. Doch was hebt die Guten von den anderen ab? Sie sprechen sich für ein Tempolimit aus, weil sie freiwillig keine 130 km/h auf der Autobahn fahren würden. Außerdem befürworten sie einen Urlaub mit dem Wohnmobil, denn das erzeugt weniger Emissionen als ein Privatjet, und erziehen Kinder so, dass sie Politiker und Politikerinnen dazu zwingen werden, für sie das Wetter zu retten.

Denn sonst gäbe es nichts mehr, worüber eine konfliktfreie Konversation geführt werden könnte, vor allem in einer Zeit, in der alte Freunde neue Meinungen haben. Bei seiner Erörterung der Eigenschaften und Eigenheiten nimmt Altinger die Gesellschaft und die Bewohner Strunzenöds humorvoll auf die Schippe. In diesem Programm geht es für den mit Preisen ausgezeichneten Kabarettisten um alles. Es geht um Strunzenöd. Für diese Endzeitschlacht kommt er gut munitioniert mit Worten, Willen und Wurstsalat. Außerdem meistert er den Showdown nicht allein. Gemeinsam mit seinem Gitarristen Andreas Rother entwickelt Altinger den richtigen Sound, den ein solcher Abend verlangt.

Veranstaltung

Ausführliche Informationen und Details zum Kissinger Kabarettherbst sind im Internet unter badkissingen.de/kissingerkabarettherbst zu finden.

Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971/804 84 44, online unter badkissingen.de/events oder unter folgender E-Mail-Adresse: kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. red