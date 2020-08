Lea kommt in die Kurstadt

Mit Hits wie "Leiser", "Immer wenn wir uns sehn" oder "110" gehört Lea zu den erfolgreichsten deutschen Pop-Künstlerinnen. Im Frühjahr 2020 begeisterte sie die Zuschauer mit ihrer sympathischen Art in der Sendung "Sing mein Song - Das Tauschkonzert" und präsentierte zeitgleich ihr 3. Album "Treppenhaus". Mit ihren neuen Songs knüpft Lea an das erfolgreiche Album "Zwischen meinen Zeilen" mit einer ausverkauften Tournee an und erzählt aus ihrem Leben: "Die Lieder zeigen neue Seiten von mir, aber die Leute werden mich - und vielleicht auch ein wenig sich selbst - in den Geschichten wiedererkennen."

Nachdem die "Treppenhaus Tour 2020" um ein Jahr verlegt wurde, stehen nun die Termine für die Sommer Tour 2021 fest: Am Samstag, 21. August 2021, kommt Lea nach Bad Kissingen mit ihrem neuen Album "Treppenhaus" sowie den erfolgreichen Hits von "Zwischen meinen Zeilen", heißt es in einer Pressemitteilung der Depro Dienstleistungs GmbH.

Besonderes Highlight

Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH, ist begeistert: "Wir freuen uns sehr auf Lea. Dass sie als eine der erfolgreichsten deutschen Pop-Künstlerinnen nach Bad Kissingen kommt, ist für uns als Kulturstandort ein besonderes Highlight. Der Luitpoldpark bietet die perfekte Umgebung für ein unvergessliches Konzerterlebnis. Zudem freuen wir uns, dass die gute Zusammenarbeit zwischen der Depro Dienstleistungen GmbH und der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH neben dem Musical My Fair Lady im nächsten Jahr erweitertet wird."

Inzwischen Headliner

"Mit Lea präsentieren wir auf der großen Open-Air-Bühne im Luitpoldpark eine erfolgreiche, junge Künstlerin aus unserem Management. Im August 2017 war sie als Newcomerin noch als Support von Christina Stürmer und Glasperlenspiel beim Butzbach Open-Air. 2019 stand sie dann als Headliner auf der Bühne und füllt mittlerweile die großen Hallen und Open-Air-Locations in ganz Deutschland", sagt Michael Deuker, Geschäftsführer der Depro Dienstleistungen GmbH.

Lea nimmt ihre Fans mit in ihr ganz persönliches Treppenhaus und öffnet neue und alte Türen in Form vieler neuer und alter Songs. Begleitet wird sie von ihrer Band.

Karten gibt es an der Tickethotline Tel.: 0 64 53 / 91 24 70 und unter www.depro-konzerte.de oder vor Ort in Bad Kissingen in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel.: 0971/8048-444 oder per E-Mail: kissingen-ticket@badkissingen.de