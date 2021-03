Auch die Osterhasen-Familie aus Volkers präsentiert sich in diesem Jahr zeitgemäß und der Corona-Pandemie angemessen mit Schutzmasken. An der Linde in der Dorfmitte dürften die Strohpuppen freilich ein wenig mehr Abstand halten, aber vielleicht sind die vier Langohren vom Veterinärarzt ja vor ihrem Sitdown negativ auf das vermaledeite Virus getestet worden...? Na denn: Frohe Ostern!