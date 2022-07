Mit ihrer Ausbildung hätten die Kammersiegerinnen und -sieger den Grundstein für ihre Zukunft gelegt, sagte in Vertretung des Landrats und auch im Namen des Kreistags, Emil Müller bei der Kammersiegerehrung im Großen Saal im Landratsamt Bad Kissingen.

Die Kammersieger-Ehrung ist zu einer guten Tradition geworden, konnte aber aufgrund der Corona-Pandemie in den letzten beiden Jahren nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden. Daher, so Müller, freue er sich, die Gäste wieder persönlich begrüßen zu können. Viele junge Männer und Frauen kamen mit ihren Eltern, Verwandten oder in Begleitung ihrer Ausbilder und Ausbilderinnen.

"Hohe Bildung kann man dadurch beweisen, dass man die kompliziertesten Dinge auf einfache Art zu erläutern versteht", zitierte Müller Georg Bernard Shaw. Der irische Dramatiker und Politiker erhielt 1925 den Nobelpreis für Literatur und 1939 den Oscar für das beste Drehbuch nach literarischer Vorlage. Müller erzählte aus dessen Leben, weil die Geschichte Shaws zeige, dass man auch aus einer Problemfamilie heraus mit Engagement Großes leisten könne.

"Wir sind heute zusammengekommen, um Ihre überdurchschnittlichen Leistungen zu würdigen. Ihr Erfolg ist Beleg dafür, wie viel Sie in Ihre Ausbildung investiert haben", lobte Müller. Wo immer es möglich sei, unterstütze der Landkreis Bad Kissingen die berufliche Ausbildung und ihre Akteure und Akteurinnen. Als Beispiele nannte er die Jobmesse, den Berufsinformationstag und den Ausbildungskompass.

Mit den beruflichen Erfolgen bei der Teilnahme an Wettbewerben hätten die zu Ehrenden den besten Beweis für die Qualität des dualen Ausbildungssystems erbracht, so der stellvertretende Landrat Emil Müller.

Ehrung

Kammersieger IHK: Lydia Augustin (Hammelburg), Sina Faber (Burkardroth), Maria Füller (Bad Kissingen), Melina Höchemer (Bad Bocklet), Leonie Jopp (Hammelburg), Nick Kremer (Hammelburg), Fabio Lotze (Fuchsstadt),

Clemens Metz (Burkardroth), Lukas Schiffner (Hammelburg), Dominik Traub, (Bad Kissingen), Lukas Werner (Maßbach), Matthias Zink (Elfershausen), Marion Fleischmann (Münnerstadt), Linda Hümmer (Bad Brückenau), Yanik Schmitt (Bad Bocklet), Jonas Weigand ( Münnerstadt), Simon Behr (Münnerstadt), Lea Fries (Münnerstadt), Katharina Hippler (Bad Kissingen),

Leonie Karges (Burkardroth), Lisa Wehner (Burkardroth)

Kammersieger HWK: Philipp Krapf (Burkardroth, auch 1. Landessieger),

Tim Augsburg (Hammelburg, auch 2. Landessieger), Jonas Gerhard (Riedenberg), Christian Leber (Euerdorf, auch 2. Landessieger), Louis Voll (Bad Kissingen)