Insgesamt hatte die Brückenauer Feuerwehr am vergangenen Wochenende 18 Einsätze zu bestreiten. Dabei wurden mehrere Fahrbahnüberflutungen sowie Geröll und Schlamm beseitigt. Häuser, die wegen zu hoher Wasserstände der angrenzenden Bäche gefährdet waren, wie zum Beispiel am Röthbach in Bad Brückenau, wurden vorsorglich mit Sandsäcken gesichert. An Feldwegen, die neben Gebäuden verlaufen, wurden mit Hilfe von Sandsäcken Wassersperren errichtet. So konnte eine Überflutung der Gebäude verhindert werden. Mit Hilfe der Ortsteilwehren Volkers und Römershag wurden zusätzliche 450 Sandsäcke gefüllt. Kommandant Michael Krug hat es "so die letzten Jahre nicht gesehen, dass es von den Zuflüssen so extrem kommt."

"Auf knapp über drei Meter waren wir vorgewarnt", berichtete Alexander Pusch, Leiter des Bad Kissinger Abwasserbetriebs und Hochwasserschutz, auf Nachfrage am Sonntag. Doch angesichts des unaufhörlichen Wasseranstiegs musste sein Einsatzteam in der Nacht auf Samstag nicht nur ergänzende Warnschilder anbringen, sondern auch den Hochwasserschutz zwischen Arkadensteg und Luitpoldsteg durch mobile Dammbalken ergänzen. Außerdem wurden die Durchlässe am Hallenbad und am Hygieia-Denkmal an der Lindesmühlpromenade geschlossen, ebenso im Rosengarten. Da die Waldstraße zwischen Nordbrücke und Kleinbrach stellenweise überflutet war, wurde sie ebenfalls gesperrt. "Das Problem war gar nicht mal der Hauptfluss der Saale, sondern vielmehr die vielen kleinen Zuflüsse im Norden", nannte Pusch als Grund für den überraschenden Wasseranstieg.

Probleme wegen Dauerregen an Kläranlage

Der starke Wasserzufluss durch den Dauerregen hatte schon am Donnerstagabend und Freitagmorgen der Feuerwehr Hausen und den Mitarbeitern der Kläranlage einen unerwarteten Einsatz beschert: Wie schon in manchen Vorjahren wurden die Rücklaufgitter der Gräben oberhalb des Rasenwegs und des Prinzengrabens mit Laub und Unrat verstopft, sodass sich das Regenwasser auf den Straßen ergoss. Gemeinsam und mit tatkräftiger Unterstützung des Giebelhof-Pächters Ralf Ullrich konnten die Abflüsse freigemacht werden, sodass das Wasser wieder in die Saale abfließen konnte.

Heike Paulus, Sigismund von Dobschütz, Winfried Ehling, Steffen Standke