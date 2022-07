Vier Autos, ein Kleintransporter und ein Motorrad sind in der Zeit von Sonntag (24. Juli 2022) auf Montag (25. Juli 2022) mit Wildtieren auf Straßen im Landkreis Bad Kissingen zusammengestoßen. Laut Polizei wurde in jedem Fall, in dem das Tier überlebte und flüchtete, der Jagdpächter zur Suche informiert.

Bei Bad-Bocklet fanden zwei verschiedene Wildunfälle statt. In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 23.20 Uhr, erfasste ein Auto auf einer Straße von Steinach nach Unterebersbach, ein von rechts kommendes Reh. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro am Fahrzeug und das Tier flüchtete in den Wald.

Sechs Unfälle mit Wildtieren - Totes Reh nach Unfall

Der zweite Unfall im Bad Bockeler Umkreis ereignete sich am Montagmorgen kurz nach 5.00 Uhr. Ein von Burghausen kommender Autofahrer kollidierte kurz vor dem Ortseingang mit einem Reh, das die Fahrbahn überqueren wollte. Am Fahrzeug entstand wieder ein Sachschaden von 500 Euro und das Reh flüchtete in den Wald

In Münnerstadt stieß ein Kleintransporter am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr mit einem von links die Fahrbahn überquerendem Reh zusammen. Das Fahrzeug fuhr vor dem Unfall auf einer Straße von Münnerstadt kommend in Richtung Nüdlingen. Der am Transporter entstandene Schaden betrug 2000 Euro und das Tier überlebte den Zusammenstoß. Auch der Jagdpächter wurde über den Wildunfall in Kenntnis gesetzt.

Ein vierter und fünfter Unfall ereignete sich in Maßbach, als ein Autofahrer am Sonntagabend auf der Kreisstraße von Poppenlauer in Richtung Maßbach ein Reh erfasste. Dieses überlebte den Zusammenstoß allerdings nicht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1500 Euro.

Sechs Unfälle mit Wildtieren - Zusammenstoß zwischen Motorrad und Reh

Am Sonntagabend, gegen 21.00 Uhr, fuhr ein Motorrad-Fahrer von Wermerichshausen in Richtung Poppenlauer. Dabei kam es wieder bei Maßbach zum Zusammenstoß mit einem Reh. Der Motorrad-Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Das Reh flüchtete nach der Kollision und am Motorrad entstand ein Schaden von circa 1500 Euro.

Beim sechsten Unfall ereignete sich kurz vor 05.30 Uhr am Montag auf der Kreisstraße bei Thundorf ein Wildunfall, bei dem das Reh verendete und am Fahrzeug ein Schaden von circa 1000 Euro entstand. Die Fahrerin eines Pkw erfasste von Thundorf kommend in Richtung Seubrigshausen ein von rechts auf die Fahrbahn laufendes Reh. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Jagdpächter wurde über den Wildunfall in Kenntnis gesetzt.