Nüdlingen vor 1 Stunde

Brandeinsatz

"Profis der Brandbekämpfung am Werk": Wiese in Flammen - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Am Mittwoch geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Wiese in Nüdlingen in Brand. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres vermeiden.