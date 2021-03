Die einen wollen wieder aufs Motorrad steigen, die anderen haben ein neues Auto gekauft, wieder andere wollen ihr Sommerauto wieder aus der Garage holen: Im Frühjahr ist der Kundenandrang in den Zulassungsstellen erfahrungsgemäß besonders hoch. Ein Trend, den auch die Zulassungsstellen im Landkreis Bad Kissingen an den Standorten Bad Kissingen-Hausen, Hammelburg und Bad Brückenau bestätigen können. Dort reagiert man auf die aktuell hohe Nachfrage und bietet ab sofort weitere Termine an, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Früher geöffnet

Um die Abläufe entzerren und somit das Hygienekonzept weiterhin umsetzen zu können, werden die Öffnungszeiten insbesondere in Bad Kissingen-Hausen und in Hammelburg erweitert. Dort sind die Zulassungsstellen ab sofort täglich bereits ab 7.30 Uhr für vorab vereinbarte Termine geöffnet. Darüber hinaus werden im Online-Buchungssystem des Sachgebiets Verkehrswesen an allen drei Standorten weitere Zeiten freigeschaltet.

Erst online Termin holen

Die Verantwortlichen des Sachgebietes Verkehrswesen betonen, dass Zulassungen nur nach vorheriger Online-Terminvereinbarung durchgeführt werden - über die Seite www.landkreis-badkissingen.de unter der Rubrik "Auto/Verkehr". Nur, wenn jemand keinen Internetzugang hat oder aus irgendeinem Grund an der Online-Terminvereinbarung scheitern sollte, kann der Termin über die Telefonnummern 0971/801-7200 für Bad Kissingen-Hausen, -8200 für Bad Brückenau und -9200 für Hammelburg vereinbart werden.

Bitte: nicht anrufen

KundInnen werden gebeten, in der aktuellen Situation von zusätzlichen Telefonaten mit abzusehen, durch die sie beispielsweise schneller an einen (anderen) Termin kommen wollen. Denn diese Gespräche beeinträchtigen die SachbearbeiterInnen, die sich auf die Bewältigung des hohen Kundenandrangs konzentriert. Das Sachgebiet Verkehrswesen bedankt sich für das Verständnis.