In Hessen sind bereits einige Bürgerbusse im Einsatz - zukünftig auch in Sinntal. Die Gemeinde erhielt einen weißen Opel-Elektrobus des Modells Vivaro-e Kombi, der samt Ladesäule vom Land finanziert wurde. Für die Übergabe war Heinz Zielinski nach Sterbfritz gekommen. Er ist von der Landesstiftung "Miteinander in Hessen", die das Bürgerbus-Programm des Landes im Rahmen der Offensive "Land hat Zukunft - Heimat Hessen" umsetzt.

Bürgermeister Carsten Ullrich hieß Zielinski herzlich willkommen: "Wir freuen uns, dass unsere Bürgerinnen und Bürger für Fahrten zum Arzt oder Einkaufen zukünftig den Bürgerbus nutzen können", sagte er.

Platz für acht Personen

"Insbesondere für ältere Menschen und Personen, die nicht mobil sind, ist das ein tolles Angebot und eine sehr gute Ergänzung zum öffentlichen Personennahverkehr. Der Bürgerbus hilft uns, die Mobilität auf dem Land zu verbessern und trägt dazu bei, die Lebensqualität der Bevölkerung im ländlichen Raum zu sichern", ist der Bürgermeister überzeugt.

Das Fahrzeug mit Hessen-Logo und dem Schriftzug "Bürgerbus" bietet Platz für acht Personen und verfügt über eine Trittstufe, die das Ein- und Aussteigen erleichtert.

Der Bürgerbus soll zunächst an zwei Tagen in der Woche - dienstags vormittags und donnerstags nachmittags - zwischen den Ortsteilen und Sterbfritz sowie Altengronau verkehren. Gefahren wird der Bus von ehrenamtlichen Helfern.

Im Moment ist die Gemeinde Sinntal noch dabei, freiwillige Fahrer und Helfer für die Organisation des Bürgerbusbetriebs zu akquirieren, damit der Bürgerbus bald an den Start gehen kann. Es werden auch noch Sponsoren gesucht, denn für die Betriebskosten muss die Gemeinde selbst aufkommen. Interessenten, die den Bürgerbus Sinntal als ehrenamtliche Helfer oder Sponsoren unterstützen möchten, können sich bei der Sozialverwaltung der Gemeinde melden. Ansprechpartner sind Tanja Lotz oder Uwe Ziegler, Telefon 06664 / 80 117 bzw. 80 111, E-Mail: verkehrsbuero@sinntal.de.