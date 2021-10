Auf dem vergangenen Bayerischen Heilbädertag in Bad Kohlgrub wurde mit den Neuwahlen ein Generationenwechsel in den Gremien eingeleitet. Neuer Vorsitzender ist der Landrat von Wunsiedel, Peter Berek, sein Stellvertreter der 1. Bürgermeister von Bad Füssing, Tobias Kurz. Als dritter bevollmächtigter Vertreter des Heilbäderverbandes wurde der Kurdirektor von Bad Bocklet, Thomas Beck, zum Schatzmeister gewählt. Neuer ehrenamtlicher Geschäftsführer ist der Bad Aiblinger Kurdirektor Thomas Jahn. Weiterhin wurden aus dem Bäderland Bayerische Rhön die Kurdirektorin von Bad Kissingen, Sylvie Thormann, in den Marketingausschuss sowie der Kurdirektor von Bad Königshofen, Werner Angermüller, in die Preiskommission des Verbandes gewählt.

Im Bayerischen Heilbäderverband sind über 70 Heilbäder, Kurorte und Kurbetriebe organisiert. Er steht für 100 000 Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Der Tourismus in den bayerischen Heilbädern und Kurorten bescherte der bayerischen Wirtschaft vor der Covid-19-Pandemie Umsätze von fast fünf Milliarden Euro pro Jahr.

1. Bürgermeister von Bad Bocklet, Andreas Sandwall, gratulierte Kurdirektor Thomas Beck zu dieser neuen Aufgabe und wünschte ihm eine gute Hand bei der Verwaltung der Verbandsfinanzen. "Ich freue mich sehr auf die neue Vereinstätigkeit und hoffe, dass ich mit meiner Arbeit einen Teil dazu beitragen kann, die Mitglieder des Verbandes sowohl nach innen als auch nach außen zu unterstützen", sagte Thomas Beck. red