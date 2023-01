Eine nächtliche Spritztour eines 14-Jährigen in Hammelburg (Landkreis Bad Kissingen) ist in der Nacht von Sonntag (8. Januar 2023) auf Montag (9. Januar 2023) mit einem Sachschaden von circa 7000 Euro geendet. Das berichtet die Polizeiinspektion Hammelburg.

Gegen 1.30 Uhr war der Teenager mit dem Auto seines Vaters unbemerkt von einer Landkreisgemeinde nach Hammelburg unterwegs. In Hammelburg in der Straße "Am Weiher" kam er aus Unachtsamkeit zu weit nach rechts und stieß gegen eine Straßenlaterne. Anschließend stellte er das nicht mehr fahrbereite Auto ab und flüchtete vom Unfallort.

Hammelburg: 14-Jähriger baut Unfall mit Auto des Vaters - und flüchtet

Der Vater des Jungen machte sich am Morgen, nachdem er das Fehlen seines Fahrzeuges und seines Sohnes festgestellt hatte, auf die Suche. Seinen Sohn konnte er unverletzt in der Schule antreffen. Der Unfallwagen stand ganz in der Nähe.

Gegen den 14-Jährigen wurde ein Verfahren wegen "unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens", Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet, so die Polizei.

