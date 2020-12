Da die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung bis zum 10. Januar verlängert wurden, bleiben die bisher geltenden Maßnahmen der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH weiterhin bestehen. In dieser Zeit unterhält die Staatsbad Philharmonie Kissingen Musikfreunde mit digitalen Konzerten: Mittwochabends, an den Adventssonntagen, am 1. Weihnachtsfeiertag sowie an Neujahr können sich Zuschauer jeweils um 19.30 Uhr auf Konzerte auf YouTube und Facebook freuen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Festlich geschmückte Bäume, die begehbare Krippe im Kurgarten und ein beleuchteter Adventskalender in den Fenstern der Wandelhalle: Überall in Bad

Kissingen erstrahlt die weihnachtliche Beleuchtung und sorgt auch in dieser etwas anderen Advents- und Weihnachtszeit für ein gemütliches und besinnliches Ambiente. Aber was wäre diese Zeit ohne den Zauber der Musik? Ziemlich still! Das dachte sich auch die Bayerische Staatsbad Bad Kissingen GmbH und hat sich aus diesem Grund besondere, digitale Konzerte für die Advents- und Weihnachtszeit überlegt. Neben den Abendkonzerten der Staatsbad Philharmonie Kissingen am Mittwochabend finden an den Adventssonntagen Konzerte mit weihnachtlichem Programm und Gedichten des Nikolaus statt. Dabei werden auch Aufnahmen der beleuchteten Krippe und des Kurgartens gezeigt.

Am 1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, wird ein besonderes Weihnachtskonzert übertragen: Weihnachtliche und gemischte Werke wie "Jingle Bells" oder "Es schneit, es schneit" erklingen.

Das neue Jahr startet schwungvoll mit dem Neujahrskonzert: Am 1. Januar stehen Werke wie der Walzer "Die Schlittschuhläufer" von Emil Waldteufel, der Walzer "Frühlingsstimmen" und die Polka "Leichtes Blut" von Johann Strauss auf dem Programm.

Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH, freut sich auf die Konzertübertragungen: "Die digitalen Konzerte des Orchesters kommen bei unseren Zuschauern sehr gut an. Auch über die Advents- und Weihnachtszeit sowie über den Jahreswechsel hinweg möchten wir Menschen, egal ob in Bad Kissingen oder weiter weg, mit der Musik der Staatsbad Philharmonie verzaubern und ein ganz besonderes Erlebnis bieten. Wir laden herzlich dazu ein, die Konzerte gemütlich von zuhause aus zu genießen."

An folgenden Terminen werden jeweils um 19.30 Uhr Konzerte der Staatsbad Philharmonie Kissingen veröffentlicht: Am 13. und 20. Dezember: Adventskonzerte mit weihnachtlichem Programm sowie mit Gedichten des Nikolaus.

Am 16. Dezember und 6. Januar: Abendkonzerte.

Am 25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag): Weihnachtskonzert mit besinnlichen und

weihnachtlichen Werken.

Am 1. Januar: Neujahrskonzert.

Die Konzerte können auf der Facebookseite "Bad Kissingen. Entdecke die Zeit" und auf dem YouTube-Kanal "Bad Kissingen. Entdecke die Zeit" angeschaut werden. Auf der Homepage unter www.badkissingen.de/staatsbadphilharmoniekissingen ist der Link zu den Videos auf YouTube eingebaut. red