Die acht Erwachsenen und sieben Kinder marschierten mit Greifern und Handschuhen ausgerüstet von der TV-Halle zum Marktplatz in Bad Brückenau. So kurz dieser Weg auch scheint, die Gruppe war eine volle Stunde unterwegs, denn es gab sehr vieles zu finden und aufzusammeln.

Die verschiedenen Fundstücke wurden, je nach Art des Mülls, in die verschiedenen Säcke sortiert und im Bollerwagen transportiert. In den Ritzen des Pflasters versteckten sich unter anderem unsäglich viele Zigarettenkippen, die die fleißigen Sammlerinnen und Sammler sehr geschickt und dank immer mehr Übung mit dem Greifer in die Säcke befördern konnten.

Wiederholung erwünscht

Die Idee zu dem gemeinsamen Rama Dama in Kleinformat hatte Stadträtin Heike Greenberg, gemeinsam mit Elisabeth Kinalele von Bündnis Familie. Dank des Bauhofes und dem Einsatz von Stadtrat Robert Eder konnten zahlreiche Greifer zur Verfügung gestellt werden. Die Aktion wurde vom Bund Naturschutz und der Partei der Grünen sehr begrüßt und unterstützt. Am Ende gab es für die Kinder als Dankeschön Orangensaft und einen Flyer zur Mülltrennung.red