Auch in Zeiten der Pandemie versuchten die Veranstalter für die Kinder immer das Bestmögliche. So musste der diesjährige Wettbewerb, wie schon im vergangenen Jahr, für die Region Schweinfurt, Bad Kissingen und Haßberge als reiner Videowettbewerb stattfinden, so eine Pressemitteilung der Stadt Bad Kissingen.

Die Wettbewerbe laufen dreiteilig gegliedert ab, nämlich in Regionalwettbewerben, dem Landeswettbewerb und schließlich treffen sich die talentiertesten der jungen Nachwuchsmusiker alljährlich beim abschließenden Bundeswettbewerb.

Ticket zum Landeswettbewerb

Zwei Schüler der Städtischen Musikschule Bad Kissingen wurden nun für ihre Beiträge mit ersten Preisen ausgezeichnet. Moritz Warmuth aus Diebach in der Altersgruppe 1b (Jahrgänge 2012 bis 2013) erspielte sich mit seinem Beitrag die höchst selten vergebene Höchstpunktzahl von 25 Punkten. Luca Urban aus Bad Kissingen in der Altersgruppe 2 (Jahrgänge 2010 bis 2011) erreichte 24 von 25 Punkten und erhält damit gleichzeitig die Berechtigung, die Stadt Bad Kissingen am 16. und 17. Juli in Ingolstadt beim bayerischen Landeswettbewerb "Jugend musiziert" zu vertreten.

Beide junge Musiker werden seit Jahren in der Schlagzeugklasse von Diplom-Musiklehrer Thomas Friedrich an der Städtischen Musikschule Bad Kissingen musikpädagogisch betreut und unterrichtet. Matthias Zull, Leiter der Städtischen Musikschule, und Fach-Lehrer Thomas Friedrich zeigen sich hocherfreut über die gezeigten Leistungen: "Die begeisternden Ergebnisse der jungen Musiker sprechen für die qualitativ hochwertige Ausbildung an der Städtischen Musikschule Bad Kissingen durch unser motiviertes und fachlich top geschultes Lehrerkollegium", so Zull.