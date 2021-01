Die Zeit um Weihnachten nutzen viele, um sich bei anderen zu bedanken. Auch Bad Kissingens Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses Sandro Kirchner CSU ) postete an Heilig Abend auf Instagram einen Beitrag seiner Partei, der eine Krankenpflegerin mit Mundschutz zeigt zusammen mit einer Danksagung an alle, die whrend der Feiertage arbeiten - den gleichen Beitrag verffentlichte auch Ministerprsident Markus Sder CSU ) auf seinem Profil. Wenige Tage vorher sorgte eine - medial grer angelegte - Dankaktion von Bundesverkehrsminister CSU ) fr Aufsehen. Er schenkte den Mitarbeitern eines Klinikums in seinem Wahlkreis Passau 3000 Pltzchentten. Der Personalratsvorsitzende kritisierte das als reine Symbolpolitik und lie sein Paket an den Minister zurckgehen, nach dem Motto: Klatschen allein hilft der Pflege auch nicht weiter.