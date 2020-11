Die Badekabinen im Sanatorium und Gesundheitszentrum Uibeleisen sind der Arbeitsplatz von Rosi Back. Hier verabreicht die Wellnessmasseurin den Patienten Solebder nach ganz traditioneller Art. Dreht sie den Zulauf auf, fliet Heilwasser aus dem Luitpoldsprudel in die Edelstahlwannen, etwa 150 Liter pro Anwendung. Die Sole kommt direkt aus der Quelle ber Leitungen in dem Sanatorium in der Prinzregentenstrae an. Sie ist zunchst noch kalt und wird erst in der Wanne auf 36 Grad Badetemperatur erwrmt. "Heier sollte es nicht sein, weil es sonst auf den Kreislauf geht", sagt Back. Ein Dampfkessel pumpt heien Wasserdampf in Heizspiralen, die im Innern der Wanne angebracht sind. Nach rund vier Minuten ist das Wasser warm.