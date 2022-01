Auf vieles muss man bei Christian Springer gefasst sein, aber das gibt es bei ihm nicht: Samthandschuhe und das sprachliche Florett im Mund. Christian Springers Kabarettprogramme sind klar und deutlich. Am Samstag, 19. Februar, tritt er unter dem Motto "Satire für das Oberstübchen" auf. Die Veranstaltung findet um 19.30 Uhr im Max-Littmann-Saal statt.

Die Politik gibt mehr Stoff, als ein Kabarettist bearbeiten kann. Aber er macht es. Christian Springer hat zehn Jahre Starkbieranstich in Landshut, den Münchner Nockherberg, 15 Jahre als "Fonsi" und sieben Jahre BR-Schlachthof im Gepäck. Seit Schulzeiten ist er auf der Kabarettbühne zu Hause.

"Ein Vollblutkabarettist, dem wenig heilig ist, und der mit großer Freude hinter die Kulissen schaut", schreibt die Staatsbad GmbH in ihrer Presseankündigung. "Satire für das Oberstübchen" ist sein Bühnenmotto. Christian Springer hat sie immer im Visier: die Hirnlosen im Land. Denn sie vermehren sich schneller als ein Virus. Sein Gegenmittel ist der Humor. Es wirkt! Und macht Mut.

Eintrittskarten für den Kabarettabend sind in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel.: 0971/ 80 48 444, online unter www.badkissingen.de/events oder per E-Mail an kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich.

Es gilt 2G-Plus

Für diese Veranstaltung gilt die 2G-Plus-Regelung. Personen, deren zweite Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt, sowie Genesene mit einem positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage und maximal 90 Tage alt ist, können an der Veranstaltung teilnehmen, informiert die Staatsbad GmbH. Zusätzlich benötigen die Gäste entweder einen negativen PCR-Test oder einen negativen Schnelltest der offiziellen Testzentren.

Personen, die eine Auffrischungsimpfung (Booster) erhalten haben, sind von der zusätzlichen Testpflicht befreit.

Kinder im Alter unter 14 Jahren benötigen keinen Impfnachweis. Darüber hinaus gelten Kinder und Jugendliche grundsätzlich als getestet, wenn sie einen der folgenden Punkte erfüllen: 1. Kinder bis zum sechsten. Geburtstag, 2. minderjährige Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen, sowie 3. noch nicht eingeschulte Kinder. Alle Testzentren in Bad Kissingen finden Sie unter www.badkissingen.de/testzentren.red