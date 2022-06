Erstmals seit Sommer letzten Jahres sind die KisSingers wieder öffentlich zu hören. Das Prélude zum ersten Kissinger Sommer-Wochenende gestalten sie mit einem kleinen Spirituals Open Air am Taschnerbrunnen in der Brunnengasse 1 (vor dem Modehaus Ludewig). Neben bekannten Spirituals zum Mitsingen wie "It‘s me, oh Lord" oder "Rock my soul" kommen einige Gospelballaden zur Aufführung, darunter "Total Praise" von Richard Smallwood. KMD Jörg Wöltche lädt mit den KisSingers ein. Samstag, 18. Juni, 18 Uhr am Taschnerbrunnen in Bad Kissingen. red