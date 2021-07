Sandberg 20.07.2021

Tourismus

Kissinger Hütte: Bauarbeiten auf der Zielgeraden

Die Arbeiten an der Kissinger Hütte gehen auf die Zielgerade. In den kommenden Tagen sollen Dach und Fassade fertig sein. Dann geht es an den Kanalbau nach Langenleiten. Hier könnten allerdings unschöne Entdeckungen drohen.