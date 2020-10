Die Staatsbad Philharmonie Kissingen bietet in ihrem neuen Format "Podium junger

Künstler" Nachwuchsensembles der Hochschule für Musik Würzburg im Rahmen

ihrer Nachmittagskonzerte eine Bühne: Am Donnerstag, 29. Oktober 2020, können sich

Gäste des Nachmittagskonzerts ab 15.30 Uhr das erste Mal auf dieses neue Format

freuen, wenn das Duo Samira Spiegel und Nina Scheidmantel an der Violine und dem

Klavier auftritt.

Das "Podium junger Künstler" stellt ein neues Format innerhalb der Konzerte der

Staatsbad Philharmonie Kissingen dar. Dieses Pilotprojekt entstand durch einen

Gedankenaustausch zwischen der Staatsbad Philharmonie Kissingen und Frau Dr.

Marion Winter, Kammermusikbeauftragten der Hochschule für Musik Würzburg:

Talentierten und ambitionierten Kammermusik-Nachwuchsensembles der

Hochschule für Musik Würzburg soll so im Rahmen eines Nachmittagskonzerts eine

Bühne geboten werden, bei der sich die Musikstudenten bei einem Live-Auftritt vor

dem interessierten Publikum den letzten Schliff für ihre weitere musikalische

Fortentwicklung holen können.

Burghard Toelke, Leiter der Staatsbad PhilharmonieKissingen, ist gespannt:

"Nachwuchsförderung spielt für uns eine große Rolle. Mit dem "Podium junger

Künstler" können wir im Ambiente unserer einmaligen, historischen Räumlichkeiten

ausgewählten, jungen Musikern ein ganz wertvolles Element ihrer praktischen

Ausbildung bieten und freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Hochschule

für Musik Würzburg."

Den Auftakt macht das Duo Samira Spiegel und Nina Scheidmantel am Donnerstag,

29. Oktober: Beide Musikerinnen sind außergewöhnliche Talente am Klavier, Samira

Spiegel ebenfalls an der Violine. Bei dem etwa 20-minütigen Auftritt der beiden

Künstlerinnen können sich die Konzertgäste in der Wandelhalle auf eine Sonate für

Violine und Klavier von Claude Debussy sowie auf Manuel de Fallas "Danse

espagnole" in der Bearbeitung von Fritz Kreisler freuen.

Samira Spiegel und Nina Scheidmantel

begeisterten in unzähligen Konzerten und Wettbewerben im In- und Ausland und

konzertierten in namhaften Konzertsälen, wie z.B. in der Carnegie Hall in New

York, der Zhongshan Concert Hall in Peking oder auch beim Kissinger Sommer.

Beide Musikerinnen studierten an der Hochschule für Musik Würzburg im Hauptfach Klavier bei Prof. Silke Thora Matthies. Nina Scheidmantel studiert zudem in

Budapest an der Franz Liszt Akademie bei Prof. Jandó Jenö und Attila Nemethy,

während Samira Spiegel zusätzlich das Hauptfach Violine in Detmold bei Prof.

Eckhard Fischer belegt. Beide sind in der "Meisterklasse Klavier" bei Prof. Markus

Schirmer und Prof. Mirabela Dina. Seit 2013 konzertieren sie regelmäßig als festes

Duo. Im Januar 2015 wurde das Duo in die Stiftung Yehudi Menuhin Live Music

Now aufgenommen. 2016 spielte das Duo eine von Henrik Ajax komponierte

zeitgenössische Sonate für Violine und Klavier auf CD ein, die sie auch uraufgeführt

haben.

Ihre musikalischen Ausbildungen rundeten sie durch Meisterkurse, unter

anderem bei Frank Peter Zimmermann, Jeffrey Howard, Konrad Elser, Silke

Avenhaus und Lang Lang, ab.

Die nächsten Termine für das "Podium junger Künstler" sind auch schon geplant: Am

Mittwoch, 25. November, wird das Duo Katharina und Anouchka Hack am Klavier

und dem Violoncello beim Nachmittagskonzert der Staatsbad Philharmonie

Kissingen auftreten. Am Freitag, 18. Dezember, wird das Duo Yui Takhashi und Rika

Ikemura am Klavier und an der Geige zu hören sein.

Der Eintritt ist mit der Gast- und Premiumkarte inklusive.