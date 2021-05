Trotz Corona und Umzug in die Schulturnhalle - aufgrund des An- und Umbaus des Action-Kindergartens in Ebenhausen - haben die Mädchen und Jungen sowie die Betreuer die Mütter an Muttertag nicht vergessen.Vorerst sammelten alle Sonnenstrahlenkinder Worte, was die Mama so besonders macht oder was die Mama sehr gut kann. Diese wurden auf ein Herz geschrieben, einlaminiert und im Wald aufgehängt.

Aus diesen gesammelten Wörtern bildeten die Mädchen und Jungen Reime und Zweizeiler. "Es war lustig und sehr interessant, was Kinder im Vorschulalter schon können, es hat allen viel Spaß gemacht", sagte Maria Hacker. Astrid Mußmächer stimmte ihr zu, beide sind pädagogische Fachkräfte im Ebenhäuser Kindergarten. Als aus dem Ganzen ein Gedicht entstand, wurde dieses abgetippt. Es kann nun ebenso im Wald gelesen werden.

Sprachliche Bildung und Kreativität

Neben der sprachlichen Bildung wurde auch die Kreativität der Kinder gefördert. Aus Moos und Naturmaterialien legten die Vorschulkinder ein großes Herz. Natürlich besprachen die jungen Teilnehmer vorab, wie das Herz aussehen soll, welches Material benötigt wird und was gesammelt werden muss. Die Kinder meinten, dass Moos besonders kuschelig ist und gut zur Mama passt.

Für Erwachsene, die auch gerne im Wald stillstehen wollen, den Vögeln und Waldgeräusche zuhören können, haben die Verantwortlichen des Action-Kindergartens zusätzlich noch eine besinnliche Geschichte aufgehängt.

Auch ein Geschenk durfte nicht fehlen. Die Kinder, die die Notbetreuung besuchen, bastelten für ihre Mamas und Papas im Kindergarten ein Geschenk. Die Kinder, die zu Hause betreut werden, bekamen die Materialien mit Anleitung von Saskia und Tatjana nach Hause gebracht. "Wir wollen viele Mamas erreichen, natürlich auch die Großmütter. Bereits letztes Jahr hätten wir eigentlich eine Muttertagsfeier im Kindergarten veranstaltet, die leider auch in diesem Jahr nicht durchführbar war. Wir hoffen, dass wir damit vielen Familien eine Freude bereiten konnten und noch weiterhin können. Vielleicht ist nächstes Jahr für alle Papas etwas im Wald zu entdecken?", sagt Leiterin Daniela Koch.