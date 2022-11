Auch und gerade im digitalen Zeitalter bleibt die Lesekompetenz der Schlüssel für schulischen und beruflichen Erfolg sowie für die gesellschaftliche Teilhabe. Ein zentrales Element der Leseförderung stellt dabei das Vorlesen dar. Am Vorlesetag, der in diesem Jahr unter dem Motto "Gemeinsam einzigartig" stand, besuchten Mütter und Großeltern die 3. Klassen der Sinnberg-Grundschule, um in Gruppen den Kindern Bilderbücher vorzulesen.

Mamas und Omas dürfen gerne wiederkommen

Gemütlich hatten sich die Kinder auf Teppichen oder in der Bücherei zusammengesetzt, um gespannt Bilderbüchern wie "Wenn das lila Nashorn kommt" oder "Ein Löwe in der Bibliothek" zu lauschen, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. "Ich war begeistert, wie viel Fantasie die Kinder beim gemeinsamen Lesen entwickelten", freute sich Jamies Mama. Nach zwei Schuljahren, in denen Aktionen mit Eltern oft nur schwer möglich waren, konnten so auch endlich wieder einmal Eltern das Schulleben aktiv mitgestalten. "Die Mamas und Omas dürfen gerne wiederkommen", beschlossen deshalb einstimmig die Schüler und ihre Lehrerinnen.