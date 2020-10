Die Stadt Bad Kissingen und der TSV Bad Kissingen als Veranstalter haben sich einvernehmlich darauf geeinigt, die "Nacht des Sports" in diesem Jahr ausfallen zu lassen. Die coronabedingten Umstände machen eine sinnvolle Durchführung der beliebten Veranstaltung unmöglich, heißt es in einer Pressemitteilung.

Oberbürgermeister Dirk Vogel und der Vorsitzende des TSV Bad Kissingen, Michael Nachemia haben sich demnach in einem Gespräch darauf geeinigt, dass in diesem Jahr die beliebte und gut besuchte Veranstaltung "Nacht des Sports" nicht durchgeführt wird. Normalerweise findet die Veranstaltung Ende November in der Bayernhalle statt. Garniert mit sportlichen Highlights und Showelementen wird in diesem Rahmen die alljährliche Sportlerehrung durch die Stadt Bad Kissingen durchgeführt. "Die coronabedingten Rahmenbedingungen machen die Durchführung für dieses Jahr leider unmöglich" so Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel. Der TSV Vorsitzende Michael Nachemia ergänzt, dass "der logistische Aufwand bei gleichzeitig stark reduzierten Besucheraufkommen immens wäre und daher eine sinnvolle und auch finanzierbare Durchführung der Veranstaltung außerhalb des Machbaren liegt".

Ehrungen werden nachgeholt

Der TSV Bad Kissingen sei jedes Jahr mit großem Engagement und Herzblut bei der Organisation dieses traditionellen Sportevents in Bad Kissingen dabei, aber die schwierigen Rahmenbedingungen in diesem Jahr überforderten den Verein. Die Nacht des Sports ist traditionell die Plattform, bei der die Stadt Bad Kissingen die herausragenden sportlichen Leistungen von Vereinsmitgliedern, Einzelsportlern und Funktionären würdig. Da in diesem Jahr aufgrund der Corona-Vorgaben kaum Wettkämpfe stattfanden, hält sich auch die Zahl der zur ehrenden Sportlerinnen und Sportler in Grenzen. "Wenn es Leistungen gibt, die in diesem Jahr gewürdigt worden wären, dann werden wir sie im nächsten Jahr mit aufnehmen. Der Breitensport liegt uns als Stadt Bad Kissingen sehr am Herzen, diese Ehrungen und Würdigungen möchten wir also auf jeden Fall konsequent auch in Zukunft fortsetzen". Für die Zukunft soll ein interessantes neues Format für die Nacht des Sports entwickelt werden, hieß es.