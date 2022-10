Bootswandern ist vor allem in den Sommermonaten ein beliebtes Freizeitvergnügen auf der Fränkischen Saale. Immer wieder kommt es jedoch auch zu Einsätzen mit gekenterten Kanus für die Wasserrettung im Landkreis Bad Kissingen. So auch im vergangenen Jahr, als bei Westheim die Insassen zweier Kanus ins Wasser fielen und aufgrund der steilen Böschung nicht mehr selber an Land kamen, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein derartiges Szenario wurde nun von den Schnelleinsatzgruppen "Wasserrettung" im Landkreis Bad Kissingen geübt. Hierzu zählen die Wasserwacht Bad Kissingen, die Unterstützungsgruppe Münnerstadt, die Wasserwacht Hammelburg und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Ortsverband Bad Kissingen und Hammelburg.

Diese wurden von der Übungsleitstelle, die durch die Schnelleinsatzgruppe "Information und Kommunikation" (SEG IUK) des Bayerischen Roten Kreuzes, Kreisverband Bad Kissingen simuliert wurde, mit dem Stichwort: "Wassernot 3 - Kanu gekentert, ein Kind untergegangen" an die Fränkische Saale bei Bad Bocklet alarmiert.

Im Bereich des alten Aschacher Schwimmbads bot sich für die Einsatzkräfte eine herausfordernde Situation.

Person auf dem Grund der Fränkischen Saale

Drei Personen befanden sich auf einer kleinen Insel in der Saale, waren zum Teil verletzt und unterkühlt. Außerdem teilten sie mit, dass zwei weitere Personen aus ihrem Kanu vermisst werden und sie mit zwei weiteren Kanus unterwegs gewesen wären. Letztendlich mussten insgesamt elf Personen gerettet werden. Hierzu wurden vom Einsatzleiter Wasserrettung Bernhard Bohatsch drei Einsatzabschnitte gebildet. Wasserretter waren sowohl an Land als auch im Wasser im Einsatz, um die Verunglückten zu retten. Auch ein Motorrettungsboot war zur Suche nach Vermissten auf der Saale unterwegs. Nach kurzer Zeit gab es Anhaltspunkte, dass sich eine Person auf dem Grund der Saale befindet. Sofort wurde ein Taucheinsatz begonnen, der von Taucheinsatzführer Peter Gößmann-Schmitt geleitet wurde. Die Rettungstaucher konnten die untergegangene Person bei guter Sicht unter Wasser zügig finden und zusammen mit einigen Wasserrettern an Land bringen. Um die Bergung realistisch zu gestalten, wurde eigens vom Bezirksverband Unterfranken eine Übungspuppe mit einem Gewicht von ca. 60 Kilogramm ausgeliehen.

Einsatzleiter sehr zufrieden

Alle Verunglückten wurden umgehend an den Landrettungsdienst übergeben. Diese Rolle übernahm die Bereitschaft und Schnelleinsatzgruppe des Bayerischen Roten Kreuzes in Bad Kissingen. Auch der Einsatzleiter Rettungsdienst war mit vor Ort. Organisiert und geleitet wurde die Übung von Andreas Bröll, der sich sehr zufrieden mit dem Übungsverlauf zeigte.