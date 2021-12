160 Fotos aus allen Teilen des Unesco-Biosphärenreservats Rhön waren dieses Jahr beim Fotowettbewerb des hessischen Life-Projekts zum Thema "WiesenLeben" eingegangen. Die zwölf schönsten Aufnahmen von Rhöner Bergwiesen hat eine Jury für einen besonderen Kalender ausgewählt, der jetzt druckfrisch in der Hessischen Verwaltung des Unesco-Biosphärenreservats Rhön und weiteren verschiedenen Abholstellen kostenfrei erhältlich ist.

Während um diese Jahreszeit die Schätze der Rhöner Bergwiesen meist unter einer dicken Schneedecke schlummern, bringt der neue Kalender des Life-Projekts mit den zwölf schönsten Motiven aus dem Fotowettbewerb den Frühling und den Sommer zurück in die heimische Stube, heißt es in einer Pressemitteilung.

Doppelte Freude

Das Besondere: Jedes Kalenderblatt kann nach Ablauf des Monats noch als Postkarte versendet werden und so doppelt Freude bringen. "Der Kalender ist auch ein kleines Dankeschön an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fotowettbewerbs", betont Nadja Moalem vom Life-Projekt. "Die vielen Einsendungen zeigen, dass die einzigartige Vielfalt auf den Wiesen den Menschen in der Rhön sehr am Herzen liegt. Sie zu erhalten, ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die über unser Projekt hinausgeht."

Mit dem Kalender wollen die Projekt-Verantwortlichen der Öffentlichkeit die Schönheit und Zerbrechlichkeit der stark bedrohten Wiesenlebensräume der Rhön nahebringen und dazu einladen, sich über die Maßnahmen zu informieren, die zu ihrem Schutz ergriffen werden müssen. Der in einer Auflage von 2000 Stück produzierte Kalender ist im neuen Design der Nationalen Naturlandschaften, der Dachorganisation deutscher Großschutzgebiete, gestaltet.

Zahlreiche Abholstellen

Er kann in der Hessischen Verwaltungsstelle des Unesco-Biosphärenreservats Rhön in Hilders sowie an folgenden Stellen kostenfrei abgeholt werden: Touristinfos: Gersfeld, Hilders, Hofbieber, Poppenhausen, Tann/Rhön, Wasserkuppe, Bürgerbüros der Gemeinden Dipperz, Nüsttal, Ehrenberg, Regionalladen Wasserkuppe, Landratsamt Fulda, Biosphärenzentrum Rhön "Haus der Langen Rhön" in Oberelsbach, Rhönladen im Biosphärenzentrum Rhön "Haus der Schwarzen Berge" in Oberbach sowie in der Thüringer Verwaltung des Biosphärenreservat Rhön in Dermbach. Infos unter www.rhoener-bergwiesen.dered