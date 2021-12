Der Würzburger Pianist Philipp Johannes Hubert wird am Sonntag, 2. Januar ab 10.30 Uhr bei einer Klaviermatinee im Rossini-Saal spielen.

Philipp Hubert wurde 2003 in Würzburg geboren. Seine erste musikalische Ausbildung erhielt er von 2008 bis 2016 in der Domsingschule Würzburg. Er nahm Geigenunterricht und wechselte 2011 zum Klavierspiel. Das Precollege der Musikhochschule Würzburg nahm ihn 2014 als Jungstudent auf. Seit dem Wintersemester 2019 wird er von Prof. Bernd Glemser unterrichtet. Philipp Hubert wurde 2016 mit einem ersten Preis beim Karel-Kunc-Wettbewerb für Kammermusik ausgezeichnet. 2017 und 2018 erhielt er erste Preise beim Bundeswettbewerb Jugend Musiziert, 2018 gemeinsam mit seinem Duopartner Julian Herzing an der Bratsche, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zu nennen sind zudem der WDR3 Klassikpreis der Stadt Münster (2017) und der zweite Preis beim 13. Internationalen Klavierwettbewerb Jugend in Essen (2018). Philipp Hubert widmet sich mit großem Interesse der Kammermusik und besuchte 2018 und 2019 den Deutschen Kammermusikkurs Jugend Musiziert in Trossingen. Meisterkurse bei Prof. Gruzman, Prof. Glemser und Prof. Levit runden seine pianistische Ausbildung ab. 2021 legte er das Abitur ab und plant den Beginn des Klavierstudiums.

Karten sind in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/ 804 84 44 oder kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich.