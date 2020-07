Junge Frau beim Umziehen gefilmt: Spanner in der KissSalis-Therme

Die Polizei in Bad Kissingen sucht Hinweise auf einen Spanner in der KissSalis-Therme: Wie die Polizei mitteilt, wurde eine junge Frau am Freitagabend gegen 18 Uhr Opfer des Spanners.

Demnach habe der Unbekannte die junge Frau mit einem Smartphone heimlich während des Umziehens in der Umkleidekabine in der KissSalis-Therme gefilmt.

Die Tat erfolgte von der Nachbarkabine aus. Anschließend entfernte sich der Mann unbekannt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Kissingen unter der 0971/ 71 49 0 zu melden.