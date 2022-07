Jona Fuchs gewinnt Malwettbewerb

Ein Bus, der an Ballons hängt und fliegt - das ist das Cover des Programmhefts zum FerienSpaßProgramm der Stadt Bad Kissingen. Jona Fuchs hat dieses Bild gemalt und den Wettbewerb der Stadtjugendarbeit gewonnen. Oberbürgermeister Dirk Vogel gratulierte dem diesjährigen Gewinnerund überreichte ein Gewinnerpaket: Der Elfjährige kann alle Programmpunkte der Stadtjugendarbeit kostenlos besuchen. Außerdem bekam er einen Experimentierkoffer geschenkt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

"Ich spiele ein Computerspiel, Fortnite. Am Anfang einer Runde sind alle Spieler in einem Bus, der an Ballons hängt und fliegt. Irgendwann springen die Spieler ab und landen auf einer Karte", erklärte Jona, wie er auf die Idee seines Bilds kam, welches mit Wachsmalkreide und der Kratztechnik gezeichnet wurde.

Der Sieger des Malwettbewerbs wird jeweils bei einem Onlinevoting auf der städtischen Website www.badkissingen.de gekürt.

Mit Stand Up Paddling hat sich Jona bereits einen Programmpunkt ausgesucht.

Die Anmeldung zum Ferienprogramm ist unter www.badkissingen.ferienprogramm-online.de möglich, Nachmeldungen auch kurzfristig, falls diese noch nicht ausgebucht ist, unter Tel.: 0971/807 4301 oder per E-Mail über jugfamsoz@stadt.badkissingen.de.