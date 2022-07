Ein Welterbe-Logo, das von, Einzelhandel, Hotellerie, Gastronomie und Privatpersonen frei und kostenlos genutzt werden kann. Ein Logo, mit dem die Unterstützung für das Welterbe zum Ausdruck gebracht werden kann, mit dem der Kissinger Stolz auf die Auszeichnung gezeigt wird und nicht zuletzt, ein Signet, das werbewirksam auf Kissinger Produkten platziert werden kann und diese veredelt. Unter www.welterbe.badkissingen.de/button stellt die Stadt Bad Kissingen dieses Logo für alle kostenlos zur Verfügung.

In einer Pressemitteilung heißt es dazu: Welterbe will gelebt werden. Welterbe braucht Unterstützer. Und Welterbe kann auch Produkte und Dienstleistungen mit wertigem Glanz versehen. So ist die Idee zu einem Welterbe-Unterstützer-Logo entstanden. Die Welterbekoordination der Stadt Bad Kissingen hat dazu ein Konzept entwickelt. In Abstimmung mit Pro Bad Kissingen e.V. und der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH wurde ein Logo für Bad Kissingen sowie ein kleines praktisches Handbuch zu dessen Gebrauch entworfen, das nun für alle Interessenten online zur Verfügung steht.

Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel stellte den "Unterstützer-Button" im Rathaus vor: "Mit dem neuen Logo können sich alle zum Kissinger Welterbe bekennen, indem sie es analog und digital nutzen - zum beiderseitigen Vorteil." Und: "Wir sind schon dran, das Welterbe-Portfolio zu erweitern. Ideen sind immer willkommen!", bekräftigt Kulturreferent Peter Weidisch.

"Wir freuen uns sehr, wenn Sie das Logo nutzen und diese Verbundenheit und Ihre Unterstützung für unsere Welterbestätte zeigen", sagte Welterbekoordinatorin Anna Maria Boll.

So geht's: Auf www.welterbe.badkissingen.de/button in das Formular eintragen und den Zweck der Verwendung des Logos mitteilen. Im Anschluss erhält der oder die Anfragende eine E-Mail mit den Zugangsinformationen zum Download. Die Stadt Bad Kissingen stellt das "Welterbe-Support-Logo" als PNG, JPG und als Datei zur Einbindung in Grafikprogramme zur Verfügung. Damit auch in der ganzen Stadt der Wiedererkennungswert des Logos erzielt wird, bittet die Stadt Bad Kissingen dringend darum, die praktischen Tipps zu Nutzung und Gebrauch des Logos einzuhalten.