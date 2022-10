Mit seinem Soloprogramm "Reflections of New Orleans-Best of Jazz, Swing, Blues and Boogie Woogie" gastiert er um 19.30 Uhr im Saal der August-Kömpel-Musikschule. Anmeldung unter hansdietrichunger@icloud.com.

Der aufgrund seiner unglaublichen Fingerfertigkeit als "Hexenmeister der Tasten" (Schwäbische Zeitung) titulierte Jan Luley ist seit vielen Jahren einer der virtuosesten europäischen Pianisten im klassischen Jazz, in groovigen New Orleans Piano Stilen sowie Blues & Boogie Woogie. Er studierte Jazz mit Hauptfach Klavier im holländischen Arnheim und spielte bis heute weit über 2000 Konzerte in 18 Ländern Europas sowie in Afrika und den USA. 2023 feiert er sein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Sein Klavierspiel ist auf 20 Alben plus diversen Samplern veröffentlicht.

Als Pianist und Sänger ist er nicht nur einer der authentischsten europäischen Künstler für New Orleans Piano - auch bezüglich der Historie des frühen Jazz, der damit zusammenhängenden Kultur und des Lifestyle, der kreolischen Küche und anderer Themen rund um die Geburtsstadt des Jazz gilt er als erfahrener Kenner der Szene, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins Kunsthaus. In seinem Bühnenprogrammen lässt er das Publikum an seinen Eindrücken einer faszinierenden Stadt teilhaben, an "seinem" New Orleans.

Sein Klavierspiel ist durchdrungen von unbändiger Energie, hintergründigem Spielwitz und tiefen Emotionen. Charmant und unterhaltsam moderierend verknüpft er seine Konzerte mit Anekdoten und Fakten über die Geschichten hinter den Songs und den Musikern. Er zeigt, dass auch große Kunst einfach Spaß machen kann und gehört zu den wenigen europäischen Pianisten, die diese Musik authentisch präsentieren. red