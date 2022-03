Christa Nürnberger würde man im heutigen Sprachgebrauch wohl als Powerfrau bezeichnen. Jahrzehntelang prägte sie das öffentliche Leben in Bad Kissingen mit. Bis ins hohe Alter hinein erfüllte sie ehrenamtliche Aufgaben. Heute, am 7. März, feiert die Bad Kissingerin im Kreis ihrer Familie - sie hat drei Kinder, zwei Enkel und ein Urenkelkind - ihren 95. Geburtstag.

Die Bad Kissingerin gehörte zu den Frauen ihrer Generation, die den Spagat zwischen Familie, Beruf und öffentlichen Engagement wagten und schafften.

1955 zog Christa Nürnberger nach Bad Kissingen, weil ihr Mann, der Studienrat Heinz Nürnberger, hier unterrichtete. Schnell fasste sie Fuß in Bad Kissingen und begann, sich in ihrer neuen Heimat zu engagieren. Wesentlich geprägt hat Christa Nürnberger die Entwicklung der Bad Kissinger Volkshochschule (VHS). Zwischen 1959 und 1990 war sie als diplomierte Übersetzerin Dozentin für Russisch und Englisch. 1989 übernahm Christa Nürnberger die Leitung der städtischen Volkshochschule Bad Kissingen bis zum Jahr 2002. Von 2002 bis 2014 leitete sie dort dann die Abteilung Reisen der VHS, nachdem sie selbst begeistert vom Reisen war.

1972 begann das politische Engagement der Jubilarin mit dem Eintritt in die CSU. Ihr gehört sie bis heute an, seit 1973 ist sie zudem Mitglied der Frauen Union. Im Evangelischen Arbeitskreis der CSU war sie lange Jahre Mitglied im Landes- und Bezirksvorstand. In der Frauen Union war sie sowohl auf Kreisebene, als auch auf Bezirksebene im Vorstand tätig.

Ab 1978 bis 2002 war Christa Nürnberger Mitglied des Bad Kissinger Stadtrates. Zwischen 1990 und 1996 hatte sie das Amt der stellvertretenden Fraktionssprecherin inne. In dieser Zeit war sie auch Stadtratsbeauftragte für Verkehrsfragen sowie für die Städtepartnerschaft; drei Jahre stand sie dem Partnerschaftskomitee vor. Von 2002 bis 2021 war Christa Nürnberger Mitglied im Seniorenbeirat.

Im Zuge ihrer kommunalpolitischen Arbeit initiierte sie 1979 das städtische Ferienprogramm für Kinder. Dies leitete sie bis zum Jahr 1993. Sie war zudem ehrenamtliche Schöffin. Nebenberuflich arbeitete Christa Nürnberger als Lehrerin am Institut der Englischen Fräulein sowie an Schulen in Bad Bocklet und Bad Kissingen.

Ihr Engagement galt über viele Jahre auch der evangelischen Kirchengemeinde. Hier war Nürnberger von 1989 bis 2002 Vorstandsmitglied im Diakonischen Werk Bad Kissingen, von 1994 bis 2006 Mitglied im Kirchenvorstand und zwischen 1994 und 2000 Mitglied der Dekanatssynode. 48 Jahre gehörte sie dem Weltgebetstageteam an.

Aktiv arbeitete die Jubilarin im ADAC mit. Hier war sie vier Jahrzehnte Schriftführerin des Ortsclubs und acht Jahre stellvertretende Vorsitzende und weitere acht Jahre Vorsitzende. Seit 2020 ist Christa Nürnberger Ehrenvorsitzende. Seit gut 20 Jahren ist sie Mitglied im Ehrensenat Nordbayern. Im ADAC-Bezirksvorstand war sie ebenso lage vertreten. In ihren frühen Bad Kissinger Jahren war Christa Nürnberger noch in der Liedertafel. Auch im evangelischen Kirchenchor sang sie mit. Fünf Jahre lang war sie in den 1960er Jahren Übungsleiterin für das Kinderturnen beim TSV.

Christa Nürnberger wurde am 7. März 1927 in Wittenberge bei Potsdam geboren. Sie erlebte die Wirren des Krieges und der Nachkriegszeit und kam 1947 nach Heidelberg, wo sie an der Universität neue Sprachen studierte. Nach dem Studium arbeitete sie als Dolmetscherin im Education-Centre der US-Streitkräfte und bei der Bundesdienststelle für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge.

Ein Schicksalsschlag für die Jubilarin war der frühe Tod ihres Mannes im Jahre 1988.