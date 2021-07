Die sieben-Tage Inzidenz im Landkreis Bad Kissingen lag am Montag bei 1,0. Das vermeldet das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Es liegt ein neuer Fall vor. Aktuell sind zwei Personen mit dem Virus infiziert, gegenüber der letzten Meldung ist keine Person genesen. Demnächst starten Sonderimpfaktionen.

Seit Beginn der Pandemie sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 3645 Corona-Fälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 3.539 Personen. 104 Personen, die positiv auf COVID-19 getestet waren, sind verstorben. 39 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne. Einer stationären Behandlung bedarf momentan niemand. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf: Bad Kissingen (1), Hammelburg (1), Bad Brückenau (0).

In den Impfzentren dürfen künftig Erstimpfungen auch ohne vorherige Registrierung und Termin abgehalten werden, dafür wird im Impfzentrum Tattersall in Bad Kissingen, täglich ein Zeitfenster angeboten. Geimpft werden alle Personen ab 16 Jahren, auch wenn sie außerhalb des Landkreises wohnen. Ausdrücklich von der Staatsregierung gewollt ist es auch, Personen zweitzuimpfen, die ihre Erstimpfung bei einem Hausarzt erhalten haben. Montag und Donnerstag besteht das Zeitfenster von 8 bis 12 Uhr; Dienstag und Freitag von 12 bis 16 Uhr; Mittwoch von 16 bis 20 Uhr; am Samstag: von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 13 Uhr. Das Impfzentrum des Landkreises befindet sich im Tattersall, Reithausplatz 2, 97688 Bad Kissingen. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem direkt daneben liegenden Salinenparkplatz und in den umliegenden Parkhäusern.

Am Mittwoch, 21. Juli, 18 bis 20 Uhr, wird es eine weitere Impfaktion mit dem Johnson & Johnson Vakzin geben. Jeder Impfwillige - auch wenn er nicht im Landkreis Bad Kissingen wohnt - darf ohne Anmeldung zur Impfung kommen. Um den vollständigen Impfschutz zu erhalten, genügt eine Dosis des Vakzins. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer zur Impfung kommt, sollte daran denken, ein gültiges Ausweisdokument sowie den Impfpass mitzuführen. Die allgemein gültigen Corona-Regeln (FFP-2 Maske, Abstand, etc.) sind einzuhalten.