In den kommenden Wochen finden im Bad Bockleter Ortsteil Steinach mehrere Bauarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum statt. Die Gemeinde weist daher darauf hin, dass es zu Verkehrsbehinderungen kommen kann und bittet um Verständnis.

In der Kreuzbergstraße kommt es aufgrund der Verlegung einer neuen Gasleitung zwischen der Einmündung Mühlweg und der Einmündung der Von-Bibra-Straße zu einer halbseitigen Straßensperrung. Die Arbeiten haben bereits begonnen und dauern bis Anfang November an. Im Zuge dieser Baumaßnahme werden auch Teilbereiche der Wasserleitung am Mühlweg erneuert, weshalb es auch hier zu Einschränkungen kommen wird, schreibt Bürgermeister Andreas Sandwall in einer Pressemitteilung.

Vollsperrung

In der Riemenschneiderstraße werden ab Montag, 18. Oktober, die Hausanschlussschieber für die Wasserversorgung Steinach auf Höhe der Hausnummern 2 bis 31 getauscht. Zeitgleich wird in diesem Straßenbereich ab Ende Oktober bis Ende November auch die Fahrbahndecke erneuert, weshalb es zu einer Vollsperrung kommen wird. Eine Umleitungsstrecke wird ausgewiesen.

Ebenfalls eine neue Fahrbahndecke bekommt der Kreuzungsbereich "Zur Märzenquelle" und "Am Herrngraben", so dass auch hier im November mit einer Vollsperrung zu rechnen ist.

Desweiteren wird die Netzwerkleitung von der Bayernwerk AG im November erweitert. Hierfür kommt es zu einer Beeinträchtigung des Feldweges, der rechts neben der Ortsausfahrt Steinach in Richtung Premich zum Baugebiet "Am Salzforst" führt. Im Zusammenhang mit der Erweiterung wird in dem Baugebiet auch eine Trafostation gesetzt. Derzeit finden im Neubaugebiet auch die Begrünungsmaßnahmen für die öffentlichen Grünflächen statt.