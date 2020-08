In den Ferien ins Museum

"Spannendes Erleben und Neues Erfahren" lautet das Motto des Ferienprogramms im Museum Obere Saline. In der Oberen Saline logierten zeitweilig die Fürstbischöfe und Otto von Bismarck nahm hier sein Kurquartier ein. Seine Wohnräume sind bis heute mit der originalen Einrichtung erhalten. Auch die Abteilung Salz- und Salzgewinnung macht neugierig, denn mehr als 1000 Jahre lang (bis 1968) wurde in Bad Kissingen Salz erzeugt. Die Errichtung des ersten Gradierwerks nördlich der Alpen in Kissingen im Jahr 1562 revolutionierte die Technik der Siedesalzerzeugung. Mit dem Museumsrätsel, das sich jeder an der Museumskasse abholen kann, macht die Spurensuche durch das Museum Spaß und am Ende gibt es auch noch etwas zu gewinnen. Verschiedene Ferienprogramme bieten darüber hinaus kreativen Köpfen die Möglichkeit, selber etwas zu gestalten und herzustellen.

Die Angebote laden ein, das Museum zu entdecken. In der Ausstellung zur Augsburger Puppenkiste, die noch bis zum 3. Oktober in der Oberen Saline zu sehen ist, können sich die Kinder am Sonntag, den 9. August, Anregungen holen, um ihr eigenes Puppentheater im Schuhkarton herzustellen.

Programm

9. August: Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer: Wir schauen uns in der Augsburger Puppenkiste um und stellen ein eigenes Puppentheater mit Stabpuppen im Schuhkarton her. Mitmachprogramm für Kinder.

Dauer: 15 -16.30 Uhr

Voranmeldung erforderlich: Tel. 0971/807 4230. Teilnehmerbegrenzung: 5

13. August: Mit Pfiff! Von Vogelpfeifen und anderem Federvieh.

Wir bemalen Vogelpfeifen. Zeit: 10-12 Uhr. Alter: ab 5

Voranmeldung erforderlich: Tel. 0971 807 4230. Teilnehmerbegrenzung: 5

20. August: Sommergrüße aus dem Weltbad. Wir betrachten Postkarten vor 100 Jahren und gestalten eigene Grußkarten.

Zeit: 10-12 Uhr, Alter: ab 6,

Voranmeldung erforderlich: Tel. 0971 807 4230. Teilnehmerbegrenzung: 5

12. August: Maltreff für Kinder

Wir entdecken die Figuren aus der Puppenkiste und lernen ihre Geschichten kennen. Im Anschluss lassen wir mit Farbe und Pinsel der Phantasie freien Lauf.

Zeit: 14-16 Uhr, Weitere Termine: 19. und 26. August, Alter: 6 bis 9,

Voranmeldung erforderlich: Tel. 0971 807 4230. Teilnehmerbegrenzung: 5

13. September: Rund ums Pferd

Heute steht das Pferd als Lieblingsspielzeug vieler Kinder im Mittelpunkt. Kennst du die berühmten weißen Pferde aus der Rhön? Wir hören Pferdegeschichten und bauen und bemalen ein Pferdchen. Mitmachprogramm für Kinder. Dauer: 15 -16.30 Uhr

Voranmeldung erforderlich: Tel. 0971/ 807 4230, Teilnehmerbegrenzung: 5

Bei allen Veranstaltungen gelten die allgemeinen Corona-Regelungen (Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes).

Adresse: Museum Obere Saline

Obere Saline 20, 97688 Bad Kissingen. Tel: 0 971/8074230,

mos@stadt.badkissingen.de

Weitere Informationen unter

www.museum-obere-saline.de