Roman Riedel, Posaunist der Staatsbad Philharmonie Bad Kissingen, und Stadtkantor Burkhard Ascherl werden ihr Publikum unter anderem mit der "Arie des Toreador" aus Bizets Oper Carmen, "Wien wird bei Nacht erst schön" von R. Stolz, "Es muss was Wunderbares sein" von R. Benatzky, einem Potpourri der Fledermaus von J. Strauß, "Strangers in the Night", "My way", "Pink Panther", "Tonight" und "He's a Pirate" erfreuen.

Karten

Karten gibt es an der Abendkasse ab circa 19 Uhr. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.