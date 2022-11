Seit März war man auf der Suche nach einem neuen Vorsitzenden für den Rhönklub Zweigverein "Schondrahöhe". Damals hatte der bisherige Vorsitzende Alexander Zöller in der Mitgliederversammlung mitgeteilt, dass er nicht mehr weiter machen wolle und für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stehe. Die meisten weiteren Vorstandsmitglieder erklärten ebenso ihren Rücktritt. Man habe den Verein über viele Jahre geführt und nun sollen andere, jüngere in die Verantwortung gehen.

Allerdings gestaltete sich die Suche nach neuen Verantwortlichen relativ schwierig. Besonders für den Posten des ersten Vorsitzenden wollte sich niemand finden. So kam es, dass eine am 2. Juli angesetzte Mitgliederversammlung kein Ergebnis brachte und dem Verein eine Auflösung drohte. Da man sich unter den Mitgliedern jedoch einig war, dass dies nicht geschehen dürfe und der Verein weiter bestehen müsse, sollten die Bemühungen zur Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern intensiviert werden. Dies führte dann letztendlich doch noch zum Erfolg, so dass der scheidende Vorsitzende Alexander Zöller in der eigens zur Vorstandswahl angesetzten Mitgliederversammlung jetzt einen kompletten Wahlvorschlag vorlegen konnte.

Nach einem kurzen Rückblick auf die Geschehnisse des vergangenen Jahres und der Info über den aktuellen Kassenstand sowie die Anzahl der Vereinsmitglieder, die aktuell 207 beträgt, konnte man dann auch zur Wahl schreiten. Diese wurde von Zöller geleitet. Alle zur Wahl stehenden Personen wurden einstimmig von den 32 anwesenden Mitgliedern gewählt. So wird der Verein nun von folgenden Personen geführt: Vorsitzender ist Matthias Reith, erster Stellvertreter ist Simon Görke, zweiter Stellvertreter ist Markus Haas, Kassenwart ist Michael Zeller und Schriftführerin ist Nicole Reith. Zu Kassenprüfern wurden Eva-Maria Wagenpfahl und Sebastian Haas gewählt.

Weitere Posten, die es zu besetzen gab, gingen an Florian Hluchy als Wege- bzw. Wanderwart, an Stefan Selbert als Naturschutzwart, an Linda Rosen und ihre Stellvertreterin Katharina Weber-Betz als Jugendleiterinnen und an Anne Hümpfner, die sich um die Pressearbeit kümmert. Zusätzlich wurden fünf Beisitzer gewählt: Julia Kern, Sarah Romanczyk, Mona Ditterich, Martin Zeller und Adam Gärtner. Im Jahr 2025 kann der Verein sein 70-jähriges Bestehen feiern. Das wolle man mit einem großen Fest begehen.