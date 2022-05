Ein Kunstmarkt findet am kommenden Wochenende, 7./8. Mai, in der Orangerie des Museums Obere Saline (MOS) Bad Kissingen statt. Mitglieder der Gruppe ART97688 - Bildende Kunst Bad Kissingen - präsentieren ganz unterschiedliche Arbeiten, die direkt vor Ort käuflich erworben werden können. Gezeigt werden unter anderem Fotografien, Gemälde, Schmuck und Collagen. Ein Austausch mit den Künstlerinnen und Künstlern ist selbstverständlich möglich, heißt es in einer Pressemeldung der Veranstalter. Der Kunstmarkt kann am Samstag und Sonntag, jeweils von 14 bis 18 Uhr, besucht werden.

In der Druckwerkstatt zeigt Beatrice Rose-Ebel am Sonntag allen großen und kleinen Besuchern, wie man mit Holzmodeln auf Stoff und Papier druckt. Es stehen hunderte Motive zur Auswahl und jeder kann sich eine individuelle Tasche, ein Handtuch, ein frühlingshaftes Deckchen, Briefpapier oder vieles mehr gestalten. Jeder kann dabei seiner Fantasie freien Lauf lassen. Die Druckwerkstatt findet im Rahmen der Ausstellung Holzmodel für Gebäck - Geschichte und Geschichten statt. Bis zum 29. Mai ist die Präsentation dieser seltenen Privatsammlung, die im Museum Obere Saline erstmals öffentlich gezeigt wird, noch zu sehen.

"Bischof - Bismarck -Bunte Sachen"

Spannendes über die Bad Kissinger Geschichte kann man bei der Überblicksführung "Bischof - Bismarck -Bunte Sachen" mit Museumsleiterin Annette Späth durch alle Abteilungen erfahren. Fürstbischöfliche Salzproduktionsstätte und Kurresidenz, von 1876 bis 1893 für mehr als 60 Wochen Kurquartier des Reichskanzlers Otto von Bismarck - die Obere Saline ist ein Ort, an dem große Geschichte geschrieben worden ist. Bei der Führung erfährt man, wie in Bad Kissingen Salz produziert wurde und gewinnt in der original erhaltenen Bismarck-Wohnung authentische Eindrücke vom Leben und Wirken des großen Staatsmanns.

In der Abteilung "Spielzeugwelt" können sich Kinder und Erwachsene an handgefertigtem Spielzeug aus der Rhön und aus aller Welt erfreuen. Die Ausstellung "Teddygeschichten" lässt Erinnerungen an die eigene Kindheit wach werden.

Bei schönem Wetter ist lädt das Gartenlokal im Innenhof der Oberen Saline zum Verweilen und Genießen ein.

Öffnungszeiten

Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Sonntag, 14 bis 17 Uhr. Der Zutritt zum Museum und zur Orangerie wird nur mit Tragen medizinischen einer Mund-Nasen-Bedeckung gewährt.