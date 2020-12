Die neuesten Brillenkollektionen angesagter Marken, Qualitätsgläser, erstklassige Beratung - und das alles zu unschlagbar fairen Preisen. Dafür steht Deutschlands drittgrößte Optikerkette, pro optik aus Wendlingen, bereits seit 33 Jahren, und ab 10. Dezember 2020 auch in Bad Kissingen.

Dann eröffnet das Unternehmen eine neue Filiale. "Wir sind fast fertig mit allen Vorbereitungen und bereit für den großen Tag. Mein Team und ich freuen uns auf jeden Fall sehr, ab sofort auch den Bürgerinnen und Bürgern aus und um Bad Kissingen die besten und schönsten Brillenmodelle zu Top-Preisen zu bieten, und das Ganze mit dem unnachahmlichen pro optik First-Class-Service", so Geschäftsführer Ciro Staiano.

"Die Eröffnung wird in dieser schwierigen Zeit selbstverständlich unter Einhaltung der geforderten hohen Hygienestandards für die Gesundheit aller stattfinden." Das neue Fachgeschäft ist zentral gelegen und empfängt Kundinnen und Kunden auf 157 hochmodern und freundlich eingerichteten Quadratmetern. Zur Eröffnung darf sich Bad Kissingen außerdem auf attraktive Angebote freuen, wie zum Beispiel 120 Euro Nachlass beim Kauf einer Korrektions- oder Korrektionssonnenbrille ab 179 Euro und zweite Brille zum halben Preis. Die neue Niederlassung ist auch Teil des Wachstumskurses der erfolgreichen Optikerkette aus Wendlingen. So soll die Anzahl von derzeit rund 150 Fachgeschäften in Deutschland bis 2025 auf 400 erhöht werden.

Helles Wohlfühlambiente, erstklassige Auswahl hochkarätiger Marken, von Boss über Ray-Ban und Carrera bis Tommy Hilfiger, Kontaklinsenspezialisierung, Markengläser von Zeiss und Pentax sowie die kompetente Beratung des pro optik Teams - wenn sich am Donnerstag, 10. Dezember, 9 Uhr, die Türen von pro optik in Bad Kissingen öffnen, wird in der Kurstadt ein neues Kapitel in puncto Serviceorientierung, Kundenfreundlichkeit und Expertise rund um Brillen und Gläser aufgeschlagen.

"Bei uns werden Kunden nicht nur einzelne Modelle der heißesten Marken finden, sondern komplette Kollektionen", erläutert Ciro Staiano: "Ein Lächeln unseres perfekt ausgebildeten Teams gibt es immer gratis mit dazu." Darüber hinaus ist das Fachgeschäft in Bad Kissingen auch auf den Bereich Hörakustik spezialisiert, für die entsprechenden Messungen mit neuester Highend-Technologie ausgestattet und bietet ein breites Portfolio an Hörgeräten namhafter Hersteller.

Neuer Markt für pro optik

Die Kurstadt ist für pro optik dabei ein neuer Markt. Mit Ciro Staiano wird das Fachgeschäft aber von einem erfahrenen Augenoptikermeister als Geschäftsführer geleitet, der bereits seit mehr als 25 Jahren in diesem Berufsfeld aktiv ist. Für Bad Kissingen sieht er großes Potenzial und freut sich, dass er mit dem Fachgeschäft in der Ludwigstraße "mittendrin" im Geschehen ist. Am Eröffnungstag hält Staiano mit seinem Team einige Überraschungen und Give-Aways für seine Kundinnen und Kunden bereit, zusätzlich zu der großen 120-Euro-Rabattaktion auf alle Korrektions- und Korrektionssonnenbrillen ab 179 Euro. Das neue Fachgeschäft in Bad Kissingen ist dabei nur einer von zahlreichen neuen Standorten, die in den nächsten Monaten und Jahren eröffnet werden sollen. Denn die derzeit drittgrößte deutsche Optikerkette will den Markt weiter aufrollen und noch mehr Kundinnen und Kunden in ganz Deutschland perfekten Service rund um Brillen und Gläser bieten. pro optik ist mit 148 Niederlassungen die drittgrößte Optikerkette in Deutschland.

Das Unternehmen hat im Jahr 2018 insgesamt 125 Mio. Euro Außenumsatz generiert. Mit Sitz in Wendlingen blickt pro optik auf eine erfolgreiche Entwicklung und kontinuierliches Wachstum zurück. Ein wesentlicher Meilenstein der jüngeren Vergangenheit ist die Erweiterung des Produktspektrums um die Hörakustik.

pro optik, Ludwigstraße 15, 97688 Bad Kissingen, www.prooptik.de pr