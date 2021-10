In Bad Brückenau ist am Donnerstagmittag (07. Oktober 2021) ein Anwesen in der Bahnhofstraße kontrolliert worden, da dort, nach Angaben der Polizeiinspektion Bad Brückenau, dem "horizontalen Gewerbe" nachgegangen werden sollte. Bei der Überprüfung wurde eine 52-jährige Frau angetroffen, die gerade dabei war, einem "Liebesgeschäft" nachzugehen, so die Polizei.

Dadurch erhärtete sich der Verdacht der illegalen Prostitution. Die aus China stammende Frau wurde mit zur Dienststelle genommen, wo die Beamten feststellten, dass die Frau kein gültiges Visum besitzt. Gegen die Frau wurde nun ein Strafverfahren wegen illegalen Aufenthalts und der verbotenen Prostitution eingeleitet.

Vorschaubild: © Oliver Berg (dpa)