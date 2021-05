An der Vereinspergola der Kleingartenanlage in Bad Kissingen hängen Edgar Kast (l.) und Klaus Gerner (r.) einen Hornissenkasten auf. Der Kasten ist in einer hohen, windgeschützten und trockenen Ecke angebracht, damit eine Hornissenkönigin sich wohlfühlt und einzieht. Foto: Charlotte Wittnebel-Schmitz