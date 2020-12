Jennifer Götz, die im Beerdigungsinstitut Apfelbacher, Bohn und Fehr in Bad Kissingen ihre Ausbildung zur Bestattungsfachkraft absolviert hat, ist Landessiegerin beim Lehrlingswettbewerb des Deutschen Handwerks 2020 in Bayern geworden. Sie habe ganz besonderes Talent, man lege aber auch großen Wert auf eine gute Ausbildung, heißt es in einer Pressemitteilung des Beerdigungsinstituts.

Schließlich legte Jennifer Götz sogar noch eins drauf. Beim Bundeswettbewerb in Düsseldorf drückte ihr die gesamte Belegschaft von Apfelbacher, Bohn und Fehr die Daumen. Und tatsächlich es hat geholfen. Jennifer Götz wurde 3. Siegerin und konnte damit das Siegerpodest besteigen.