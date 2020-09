Oberbürgermeister Dirk Vogel hat Bad Kissingens ABC-Schützen an ihrem ersten Schultag begrüßt: Die Stadt und das "Gesunde Städte-Netzwerk" schenkten den Jungen und Mädchen einen Fahrradhelm. Diese Aktion ist durch Bad Kissinger Sponsoren möglich geworden.

Gut 180 Kinder sind in Bad Kissingen eingeschult worden. In der Henneberg-Grundschule ist es für Rektor Bernd Czelustek inzwischen "Kult geworden" einen Witz bei der Begrüßung zu erzählen: "Das Fritzchen kommt am ersten Schultag nach Hause und die Oma fragt: ‚Wie war es denn Fritzchen?‘ Da sagt das Fritzchen: ‚Es war ganz schön. Wir sind aber nicht fertig geworden, morgen muss ich wieder hin.‘ Ich wünsche Ihnen, dass Ihre Kinder oft sagen, ich darf in die Schule." Coronabedingt fand die Begrüßung im Schulhaus Reiterswiesen im Freien und ohne musikalische Begleitung statt.

In der Sinnberg-Grundschule hatte Schulleiterin Anja Weigand-Hartmann die Klassen der ABC-Schützen alle einzeln begrüßt, um - auch hier coronabedingt - möglichst wenig Begegnungen von Kindern unterschiedlicher Klassen und deren Eltern zu erreichen. Anja Weigand-Hartmann hatte den Kindern ein Gedicht vorgetragen, das vom Packen einer Schultüte erzählt. Dabei erklärte sie den Kindern, was man "aus einem Gedicht herauslesen kann". "Ich packe für Dich etwas Süßes in die Schultasche für bittere Tage", heißt es in dem Gedicht. "Bittere Tage sind traurige Tage", erklärte Anja Weigand-Hartmann. Die Süßigkeit solle an einem solchen Tag Trost spenden. "Einen solchen Trostbonbon bekommst Du bei unseren Lehrerinnen und auch bei mir", machte sie den Erstklässlern Mut. Oberbürgermeister Dirk Vogel erlebte in der Sinnberg-Grundschule selbst eine Überraschung: "Persönlich erfreute mich besonders, dass eine erste Klasse auch noch von meiner ehemaligen Grundschullehrerin, Frau Reineke, beschult wird. Wir haben uns nach 32 Jahren zum ersten Mal wiedergesehen. Ich wünsche im Namen der gesamten Stadt allen Kindern, ihren Eltern und der Lehrerschaft eine spannende, gesunde und lehrreiche Grundschulzeit." Auch im Kissori-Lernzentrum übergab der Oberbürgermeister im Beisein der Eltern und des Schulleiters Richard Lutz Fahrradhelme an alle Kinder. Die Übergabe von Helmen in den sonderpädagogischen Einrichtungen Saaletal- und Franz-von-Prümmer-Schule wird im Rahmen eines gesonderten Termins stattfinden, teilte die Stadt in der Pressemitteilung mit.