Wie die Stadt Bad Kissingen berichtet, erneuert die Rhön-Maintal-Gruppe im Laufe der kommenden Monate die Wasserleitungen in Hausen.

Aktuell finden die Tiefbauarbeiten in den Bereichen Am Theresienbrunnen, Blumenstraße und Am Rodweg statt.

Dazu ist es erforderlich, die Staatsstraße 2292 halbseitig zu sperren. Der Fahrverkehr wird durch eine Ampel geregelt.

Dieser erste Bauabschnitt wird voraussichtlich Ende März beendet sein.

Die gesamten Maßnahmen sollen im Sommer abgeschlossen werden.

Im Zuge der weiteren Bauabschnitte wird auch an anderen Stellen eine mittels Ampel geregelte halbseitige Sperrung der Ortsdurchfahrt (Staatsstraße 2292) erforderlich sein.