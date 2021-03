Hammelburger ist fassungslos: Dieb bricht in Garten ein und schneidet Pflanzen ab

Polizei bittet um Hinweise: Fassungslos erstattete ein Hammelburger Bürger nun Anzeige bei der Polizeiinspektion Hammelburg. Ein bislang Unbekannter machte sich innerhalb einer Woche gleich zwei mal an den Pflanzen des Hammelburgers zu schaffen.

In der Zeit von Samstag (06. März 2021) bis Sonntag (07. März 2021) schnitt der Unbekannte zunächst mithilfe einer Handsäge einen frei stehenden Thujatrauch ab. In der Nacht von Mittwoch (10. März 2021) auf Donnerstag (11. März 2021) kam er erneut in der Nacht auf das Grundstück und schnitt diesmal mehrere Äste einer Hecke ab, die sich direkt am Haus befindet.

Hierfür benutzte der Unbekannte laut Informationen der Polizeiinspektion wohl eine Astschere.

In beiden Fällen nahm der Unbekannte die abgeschnittenen Pflanzenreste mit. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Um die Sache aufzuklären, bitten die Beamten um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09732/9060 zu melden.