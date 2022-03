Wie die Polizei Hammelburg berichtet, ist ein Quad-Fahrer bei einem Unfall am Sonntag (6. März 2022) bei Hammelburg schwer verletzt worden. Der 53-Jährige war gegen 11.50 Uhr auf der Kreisstraße KG 27 von Detter in Richtung Heiligkreuz unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er hier im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge stürzte er mit dem Quad einige Meter einen Abhang hinunter, bis das Fahrzeug an einem Baum zum Liegen kam.

Der Fahrzeugführer verletzte sich hierbei schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Quad wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der Schaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt.