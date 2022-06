Gegen etwa 0.20 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag nahm eine Streife der Hammelburger Polizei in unmittelbarer Nähe zur Dienststelle am Oskar-Röll-Platz eine "lautstarke Streitigkeit" wahr, so die Inspektion. Vor Ort fanden die Beamten demnach eine 16-jährige Jugendliche und eine 57-jährige Frau, zwischen denen es zu einer zwischenzeitlich körperlichen Auseinandersetzung gekommen war.

Beim Versuch, den Streit zu schlichten, hätten sowohl die 16-Jährige als auch zwei hinzugekommene 18-jährige Männer "erheblichen Widerstand gegen die Beamten" geleistet, diese beleidigt und bedroht, heißt es im Bericht. Nur mit Unterstützung einer weiteren Streife hätten die drei augenscheinlich betrunkenen Heranwachsenden schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden können. Hierbei habe die Polizei auch Pfefferspray eingesetzt.

Drei Polizisten bei Einsatz in Hammelburg verletzt - 16-Jährige wurde eingeliefert

"Durch die Widerstandshandlungen wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt", so die Inspektion Hammelburg. "Diese konnten ihren Dienst in der Folge jedoch fortsetzen. Alle drei Tatverdächtigen wurden anschließend zur naheliegenden Dienststelle gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde bei ihnen eine Blutentnahme durchgeführt", heißt es weiter.

Die 16-jährige Jugendliche, die sich laut Polizei "offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand", wurde in eine psychologische Einrichtung eingeliefert. Einer der beiden 18-Jährigen habe aufgrund seines Alkoholpegels die Nacht zur Ausnüchterung in der Haftzelle der Polizei verbringen. Er wurde in den Morgenstunden wieder entlassen.

Alle drei Tatbeteiligten erwarte nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Widerstands und eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung. Die 16-Jährige, die mit ihrem Fahrrad vom Tatort flüchten wollte, müsse sich zudem wegen einer Trunkenheit im Verkehr und der vorangegangenen Körperverletzung gegen die 57-Jährige verantworten.

